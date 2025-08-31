Лукашенко призвал Запад учиться у Си Цзиньпина

Лукашенко: Западу следует поучиться у Си Цзиньпина стратегическому мышлению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров Запада учиться у председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом он заявил в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

«В сегодняшней непредсказуемой ситуации у него есть мужество взять на себя руководящие обязанности не только для Китая, но и для всего мира, чтобы показать четкий и конкретный путь развития. Многие качества в нем заслуживают уважения: чувство ответственности перед людьми, стратегическое мышление и стальная воля», — сказал он.

По его словам, Пекин действует в противовес тем, кто пытается «привнести демократию бомбами и санкциями». Китай отличает от Запада то, что он показывает возможность мирного развития с уважением к другим странам, заключил Лукашенко.

Ранее Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Тяньцзине. «Я убежден, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи брать и переносить в свою реальность», — отметил белорусский лидер.