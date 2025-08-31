Си Цзиньпин провел встречу с Лукашенко в Тяньцзине

Си Цзиньпин провел встречу с Лукашенко в китайском Тяньцзине

Глава Китая Си Цзиньпин встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко в Тяньцзине. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Белорусский лидер прибыл с рабочим визитом в китайский город вечером 30 августа. Лукашенко заявил, что Минск учится у Пекина и перенимает опыт. «Я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи брать и переносить в свою реальность», — отметил он.

В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее в Китай по приглашению Си Цзиньпина прибыл президент России Владимир Путин. В ходе четырехдневного визита он примет участие в саммите ШОС, а также проведет ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств.