05:39, 31 августа 2025

Стали известны детали прибытия Путина в Китай

В аэропорту Тяньцзиня Путина встретил почетный караул
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президента России Владимира Путина в аэропорту Тяньцзиня встретил почетный караул и красная ковровая дорожка. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

31 августа глава государства прибыл в Китай по приглашению президента страны Си Цзиньпина. В ходе четырехдневного визита он примет участие в саммите ШОС, а также проведет ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин встретится с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом, а также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 1 сентября.

