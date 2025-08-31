Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:39, 31 августа 2025Интернет и СМИ

Маск описал будущее Европы словом «вымирание»

Маск: Европу ждет вымирание, если уровень рождаемости не изменится
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск описал будущее европейских стран словом «вымирание». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», — написал он, комментируя пост американского сенатора Майка Ли о рождаемости в Шотландии.

Политик отметил, что в 2025 году в Шотландии родились 26,3 тысячи человек, а скончались 35,2 тысячи. «В дополнение к другим проблемам, Шотландия сталкивается с демографическим коллапсом. На 34 процента больше смертей, чем рождений», — резюмировал сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обозначил минимальный показатель деторождения на одну россиянку. Бречалов доложил, что коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,39, а к 2030 году его планируют повысить до 1,6. «Даже и к 2030 году этого мало. Хотя бы 2,1 должно быть», — указал президент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил арест экс-глав ЦРУ и ФБР за фейки о России

    Маск описал будущее Европы словом «вымирание»

    Коллекторы в России лишились еще одного права

    В сети опубликовали фото Трампа после слухов о его смерти

    Названо самое успешное направление у ВС России

    Польша выдворила 15 украинцев за различные правонарушения

    Тайный агент испортил отношения в спецслужбах США

    Украинки начали жаловаться на сбежавших заграницу парней

    Экс-премьер Украины объяснил угрозы Зеленского в адрес Венгрии

    Бывший депутат Рады прокомментировал убийство Парубия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости