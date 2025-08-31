Маск описал будущее Европы словом «вымирание»

Маск: Европу ждет вымирание, если уровень рождаемости не изменится

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск описал будущее европейских стран словом «вымирание». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», — написал он, комментируя пост американского сенатора Майка Ли о рождаемости в Шотландии.

Политик отметил, что в 2025 году в Шотландии родились 26,3 тысячи человек, а скончались 35,2 тысячи. «В дополнение к другим проблемам, Шотландия сталкивается с демографическим коллапсом. На 34 процента больше смертей, чем рождений», — резюмировал сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обозначил минимальный показатель деторождения на одну россиянку. Бречалов доложил, что коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,39, а к 2030 году его планируют повысить до 1,6. «Даже и к 2030 году этого мало. Хотя бы 2,1 должно быть», — указал президент.