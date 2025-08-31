Бывший СССР
На Украине назвали Зеленского отогнанной шавкой

Депутат Дубинский: Зеленского отогнали к ноге и не дали встретиться с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Страны Европейского союза (ЕС) отогнали к ноге президента Украины Владимира Зеленского, не позволив встретиться с российским визави Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает РИА Новости.

«Понятно, что громче всех орет “держи вора” сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности встречи с ним», — сказал парламентарий, добавив, что такая тактика провалилась.

По словам Дубинского, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры были вынуждены «свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет».

Ранее Дубинский объяснил, почему посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от контактов с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Он заявил, что на этом настаивали «британские кураторы».

