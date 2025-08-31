Steigan: ВС России существенно нарастили темпы наступления на Украине

ВС России значительно ускорили темпы наступления в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Steigan.

Отмечается, что сейчас бои ведутся на подступах к Константиновке и в черте Красноармейска. «Российская армия придерживается той же тактики, которая позволила им освободить Авдеевку и Угледар в 2024 году», — пишет автор. По данным издания, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отводе своих солдат, «чтобы не допустить их изоляции в городской застройке».

Если российские войска сохранят темпы продвижения, то «следующим должен пасть Красноармейск», говорится в материале.

По мнению бывшего британского дипломата Аластера Крука, «терпение России закончилось». Он также спрогнозировал, что в ближайшее время ВС России могут еще больше нарастить темп наступления, чтобы приблизить завершение конфликта на Украине.

Ранее The Telegraph назвала мрачными перспективы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске. По информации издания, многие украинские военные на фоне неминуемого падения обороны пытаются перевестись из города на другие участки фронта.