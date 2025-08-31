Бывший СССР
10:42, 31 августа 2025Бывший СССР

Полиция в Киеве устроила драку с беременной из-за ТЦК

В Киеве пнули в живот пытавшуюся защитить спутника от ТЦК беременную девушку
Лилиана Набиуллина (редактор)

Сотрудники полиции накануне вечером применили силу к беременной девушке. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Правоохранители остановили мужчину, идущего по улице в Киеве в сопровождении спутницы, для проверки документов. Обнаружив, что он находится в розыске, они вызвали на место сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Мужчина попытался убежать и был задержан силой. Затем попытку вмешаться предприняла его беременная девушка, после чего к ней также применили силу. На видео, которое распространили украинские каналы, можно заметить, как она сначала сама пнула держащую ее за волосы представительницу полиции, после чего получила ногой в живот.

Ранее одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста. Представители ТЦК погнались за парнем, но не смогли пройти через калитку из-за непонимания, в какую сторону она открывается. За несколько секунд до этого через те же ворота пробежал молодой человек.

