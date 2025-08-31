Армия России заняла весь юг ДНР

Пушилин: Российские войска взяли весь юг ДНР

Российские войска взяли весь юг Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — заявил он в видеобращении.

Пушилин отметил, что юг республики входил в ответственность группировки войск «Восток», и поблагодарил российских бойцов.

«Они улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая необходимые условия для безопасности наших населенных пунктов», — добавил он.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска «перемалывают» Вооруженные силы Украины на добропольском направлении.