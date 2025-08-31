Бывший СССР
Российские войска начали «перемалывать ВСУ» на одном направлении

Денис Пушилин: РФ перемалывает ВСУ и «Азов» на Добропольском направлении
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Армия РФ перемалывает Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Добропольском направлении. С таким заявлением в интервью журналисту телеканала ВГТРК Андрею Руденко выступил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Нет, наши бойцы героически заняли территорию, важно это удержать. Они перемалывают противника, в том числе и эту нечисть», — сказал он, имея в виду бойцов украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее Пушилин рассказал, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) начались бои.

