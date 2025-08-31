Россиян предупредили о новой схеме «играющих на тревожности» мошенников

Аферисты стали сообщать о фейковых запросах на просмотр данных об имуществе

Злоумышленники стали обманывать россиян, сообщая им о якобы запросах на просмотр данных об их имуществе, чтобы выманить таким образом персональные данные. Об этом рассказал первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в разговоре с журналистом РИА Новости.

Как пояснил он, в последнее время наблюдается рост случаев мошенничества, которые связаны с рассылкой соответствующих писем и звонков. Аферисты с поддельных адресов пишут жертвам и звонят через «службы поддержки». Так они создают видимость общения с сотрудниками госорганов.

Ключевой целью преступников является запугивание человека, который от страха позвонит по указанному номеру или перейдет по ссылке. По его данным, мошенники заставляют перевести деньги якобы «для защиты собственности».

«Такие мошеннические схемы особенно опасны, потому что играют на тревожности людей и их естественном стремлении защитить свое имущество, поэтому ключевым фактором безопасности становится внимательность граждан и проверка информации исключительно через официальные каналы», — сказал Шейкин.

Ранее парламентарий рассказал, что совсем скоро коллекторы не смогут общаться с должниками анонимно. Новые меры в отношении них вводятся для защиты прав граждан и повышения прозрачности в сфере взыскания долгов. Теперь каждое электронное сообщение от коллекторской организации должно сопровождаться именем кредитора или его представителя, а также контактным номером телефона.