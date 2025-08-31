Мир
Трамп допустил арест экс-глав ЦРУ и ФБР за фейки о России

Трамп заявил, что не против ареста экс-директоров ФБР и ЦРУ за фейки о России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил арест бывших глав Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) Джона Бреннана и Джеймса Коми за фейки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом глава государства заявил в интервью The Daily Caller.

«В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны. Они плохие люди. И они очень-очень больные люди», — сказал Трамп, добавив, что он был бы совсем не против увидеть Бреннана и Коми «по телевизору в наручниках».

Глава Белого дома также отметил, что не может с уверенностью сказать, будут ли производиться аресты в связи с данным расследованием, подчеркнув, что они «должны быть».

Ранее Трамп заявил, что рассекреченные документы по делу о вмешательстве России в выборы являются доказательством вины сотрудников спецслужб, работавших при экс-президенте Бараке Обаме. «Это больные люди, преступники, и ими нужно заняться», — отреагировал он

