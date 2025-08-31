В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой

В Запорожской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Украинский дрон специально атаковал машину в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее Россия нанесла удар по крупному заводу «Мотор Сич» в Запорожье.

