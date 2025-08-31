В МВД назвали причину возможной депортации задержанных футболистов-мигрантов

В МВД заявили, что нелегальные мигранты-футболисты могут быть депортированы

В правоохранительных органах заявили, что некоторым задержанным футболистам из команды Team Young грозит депортация. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время задержания некоторые футболисты находились в состоянии наркотического опьянения. В ходе проверки выяснилось, что у многих отсутствовали документы для законного пребывания в стране.

«Большинство — нелегальные мигранты. Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего», — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что около 20 футболистов-любителей из клуба Team Young были задержаны в Самарской области на стадионе во время матча. По информации источника, игроки были задержаны за систематические нападения на соперников и зрителей с оскорблениями по национальному признаку. Отмечается, что в конфликтах также участвовали болельщики команды.