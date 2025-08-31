Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
0:2
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|7-й тур
Локомотив М
2:1
2-й тайм
live
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|7-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|7-й тур
Ливерпуль
Сегодня
18:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|3-й тур
Динамо Мх
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|7-й тур
17:23, 31 августа 2025Спорт

В МВД назвали причину возможной депортации задержанных футболистов-мигрантов

В МВД заявили, что нелегальные мигранты-футболисты могут быть депортированы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

В правоохранительных органах заявили, что некоторым задержанным футболистам из команды Team Young грозит депортация. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время задержания некоторые футболисты находились в состоянии наркотического опьянения. В ходе проверки выяснилось, что у многих отсутствовали документы для законного пребывания в стране.

«Большинство — нелегальные мигранты. Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего», — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что около 20 футболистов-любителей из клуба Team Young были задержаны в Самарской области на стадионе во время матча. По информации источника, игроки были задержаны за систематические нападения на соперников и зрителей с оскорблениями по национальному признаку. Отмечается, что в конфликтах также участвовали болельщики команды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал возможность немедленной отправки войск на Украину

    Бывшего депутата избили и ограбили в Подмосковье

    Появились новые подробности задержания футболистов-нелегалов

    В Одесской области впервые зафиксировали удар УМПК

    Стало известно место пребывания Путина в Тяньцзине

    В МВД назвали причину возможной депортации задержанных футболистов-мигрантов

    Венгрия пообещала блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Президент Индонезии уступил требованиям протестующих

    Пашинян подчеркнул особый характер отношений Армении и России

    В российском городе женщина сорвалась во время банджи-джампинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости