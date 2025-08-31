Спорт
15:31, 31 августа 2025Спорт

В Самарской области футболистов-нелегалов задержали прямо во время матча

Mash: Силовики задержали около 20 футболистов в Самарской области
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на спорте»

Около 20 футболистов-любителей из клуба Team Young были задержаны в Самарской области на стадионе во время матча. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, игроки были задержаны за систематические нападения на соперников и зрителей с оскорблениями по национальному признаку. Отмечается, что в конфликтах также участвовали болельщики команды.

Во время задержания некоторые футболисты находились в состоянии наркотического опьянения. В ходе проверки выяснилось, что большинство задержанных оказались нелегальными мигрантами.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково мигранты жестоко избили футболиста из любительского клуба, в результате мужчина оказался в больнице с разрывом гортани, открытым переломом черепа и множественными травмами. После стычки с приезжими житель Подмосковья был доставлен в больницу в критическом состоянии. За его жизнь борются врачи.

    Все новости