В Самарской области футболистов-нелегалов задержали прямо во время матча

Mash: Силовики задержали около 20 футболистов в Самарской области

Около 20 футболистов-любителей из клуба Team Young были задержаны в Самарской области на стадионе во время матча. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, игроки были задержаны за систематические нападения на соперников и зрителей с оскорблениями по национальному признаку. Отмечается, что в конфликтах также участвовали болельщики команды.

Во время задержания некоторые футболисты находились в состоянии наркотического опьянения. В ходе проверки выяснилось, что большинство задержанных оказались нелегальными мигрантами.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково мигранты жестоко избили футболиста из любительского клуба, в результате мужчина оказался в больнице с разрывом гортани, открытым переломом черепа и множественными травмами. После стычки с приезжими житель Подмосковья был доставлен в больницу в критическом состоянии. За его жизнь борются врачи.

