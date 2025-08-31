Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:26, 31 августа 2025Мир

В России прокомментировали возможное вхождение одной страны в НАТО

Степашин: Надеюсь, в Австрии нет идиотов, желающих вхождения страны в НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин прокомментировал возможность вхождения Австрии в НАТО. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что там [в Австрии] нет идиотов», — сказал он. По его словам, Москва надеется на то, что в Вене преобладает здравый смысл.

Прежде глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила о готовности страны вступить в НАТО из-за России. «Один лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону», — сказала дипломат.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что вступление Австрии в альянс чревато внешнеполитическими издержками. По его словам, Австрия, примкнув к НАТО, утратит положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Соратники экс-спикера Рады Парубия увидели в его убийстве «руку Кремля». Как они объяснили это?

    Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов

    Фигурант дела о «Северных потоках» оказался владельцем бизнеса

    Стали известны детали прибытия Путина в Китай

    Россиян предупредили о новом способе мошенничества с популярным приложением

    Путин решил передвигаться в КНР на Aurus с китайскими номерами

    В России прокомментировали возможное вхождение одной страны в НАТО

    Российский аэропорт приостановил работу

    На ВДНХ состоялся первый парад корги

    В Британии назвали причину выпрашивания Зеленским встречи с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости