19:20, 31 августа 2025Россия

В российском городе инвалид полз в приемное отделение на четвереньках

В Саратовской больнице инвалид на четвереньках добирался до приемного отделения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Новости Саратова и Области»

В Саратовской областной инфекционной больнице пациент-инвалид был вынужден на четвереньках добираться до приемного отделения. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области» со ссылкой на очевидцев.

По словам жительницы города, мужчину доставили на скорой помощи, однако медицинский работник, сопровождавший его, не оказал помощи при выходе из машины. Пациенту пришлось самостоятельно ползти по полу.

«Есть же каталки или что-то подобное. Я прекрасно понимаю, что это не ее работа, но значит, в больнице должны быть санитары или няни, которые помогли бы больному», — возмутилась женщина.

Ранее стало известно, что инвалиду из Кирова удалось отсудить у коммунальщиков 200 тысяч рублей за травму, полученную из-за наледи во дворе. По данным прокуратуры, мужчина поскользнулся на плохо очищенной территории, упал и сломал руку.

