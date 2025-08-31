В российском городе женщина сорвалась во время банджи-джампинга

В Павловске женщина сорвалась с 90-метровой высоты во время банджи-джампинга

В Павловске под Санкт-Петербургом женщина сорвалась с высоты около 90 метров во время банджи-джампинга. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

В день своего рождения она решила сделать памятное фото на высоте. Женщина закрепила себя на трос, используемый для прыжков, однако не выставила безопасную длину. Подойдя к краю, она поскользнулась на мокрой доске и упала вниз. Сообщается, что спасти женщину не удалось.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Ранее стало известно, что в Самарской области туристы сорвались с канатной дороги во время катания. Трагедия произошла в Кинельском районе возле смотровой площадки между поселками Преображенка и Кривая Лука. Организатор аттракциона по просьбе одного из отдыхающих сильнее дернул трос машиной, в результате чего он запутался за несущие канаты зиплайна. Люди упали с высоты около 30–40 метров.