В сети опубликовали фото Трампа после слухов о его смерти

Журналистка Розен опубликовала свежее фото Трампа по пути в гольф-клуб
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Журналистка Лора Розен опубликовала свежее фото президента США Дональда Трампа по пути в гольф-клуб. Фотография опубликована на ее странице в социальной сети Х.

На данном снимке глава государства готовится к отъезду из Белого дома на свое поле для гольфа в Стерлинге, штат Вирджиния. Это первое фото Трампа после того, как в интернете начали распространяться слухи о его смерти.

Сторонники данной теории обратили внимание на тот факт, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, как и планов на предстоящие мероприятия. В качестве аргумента они также привели рост «индекса пиццы» — заказов еды в районе Пентагона, что может указывать на скорые международные кризисы и конфликты.

30 августа Трамп дал интервью изданию The Daily Caller. В нем он допустил арест бывших глав Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) Джона Бреннана и Джеймса Коми за фейки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

