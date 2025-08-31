Мир
06:19, 31 августа 2025

В США раскрыли шаги Уиткоффа после переговоров с Путиным

WSJ: Уиткофф сразу отчитывается перед Трампом после своих встреч с Путиным
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Американские журналисты раскрыли алгоритм контактов спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Политик сразу же докладывает обо всех результатах беседы непосредственно главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, Уиткофф сразу же звонит Трампу после того, как заканчивает встречу с президентом России. Уточняется, что содержание его бесед с руководителем американской администрации редко выходит за пределы кабинета Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отмечает, что от спецпосланника не ожидают «ничего большего», кроме брифингов для Трампа и его команды по национальной безопасности.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс охарактеризовал Уиткоффа как бесценного члена команды. Одной из его заслуг, по мнению Вэнса, стал тот факт, что США и РФ на переговорах смогли сузить разногласия по Украине.

Ранее Уиткоффа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным. Оказалось, что он пришел на беседу с российским лидером без стенографиста из Госдепартамента.

