Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:19, 30 августа 2025Бывший СССР

В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога

Сирены тревоги прозвучали в восьми украинских регионах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Воздушная тревога зазвучала в восьми регионах Украины. Соответствующие данные приводятся на официальном ресурсе для оповещения населения страны.

Вечером в субботу, 30 августа, вой сирен услышали жители Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областей.

Другая информация к настоящему времени не уточняется.

Ранее сообщалось, что в украинских городах прогремели взрывы. По сведениям, представленным в онлайн-картах украинского министерства цифровой трансформации, речь шла о Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Прилучный высказался о желании купить квартиру в одном приморском городе

    В России запретили дискриминацию цыган в объявлениях о сдаче жилья

    ВСУ ударили по коммерческому объекту в российском городе

    Убийство Парубия назвали сигналом для украинских политиков

    В Москве прошел первый парад корги

    В России прокомментировали обвинения Белого дома в адрес ЕС

    Каллас высказалась о судьбе замороженных активов России

    В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога

    В США рассказали о разозлившем премьера Индии намеке Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости