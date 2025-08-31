Во Львове произошла стрельба

Во Львове возле магазина произошла стрельба

Во Львове возле магазина «Рошен» произошла стрельба. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На место происшествия прибыли автомобили полиции и скорой помощи. Выяснилось, что инцидент произошел в ходе конфликта между тремя мужчинами. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и открыл огонь. Пострадавших нет.

Днем 30 августа во Львове был застрелен экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий ушел из жизни еще до приезда медбригады скорой.