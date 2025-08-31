Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют запрещенные Женевской конвенцией «самораскрывающиеся» пули, наносящие повышенные повреждения внутренним органам человека. Об этом РИА Новости заявил командир медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным Питер.
По его словам, на таких пулях сделаны насечки, и они раскрываются «как розочка», нанося повреждения. «Большее повреждение тканей и структур, которые находятся на глубине. Привезли. Обширные дефекты тканей вызывает, во-первых, этот ранящий снаряд», — сообщил военный хирург.
Питер рассказал, что эти пули разрывают ткани и сосуды и наносят значительный ущерб через болевой шок.
Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, которые использовали бойцы ВСУ. В их числе — мины ПФМ-1 «Лепесток».