Военный хирург заявил о применении ВСУ запрещенных самораскрывающихся пуль

РИА Новости: ВСУ применяют запрещенные самораскрывающиеся пули
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют запрещенные Женевской конвенцией «самораскрывающиеся» пули, наносящие повышенные повреждения внутренним органам человека. Об этом РИА Новости заявил командир медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным Питер.

По его словам, на таких пулях сделаны насечки, и они раскрываются «как розочка», нанося повреждения. «Большее повреждение тканей и структур, которые находятся на глубине. Привезли. Обширные дефекты тканей вызывает, во-первых, этот ранящий снаряд», — сообщил военный хирург.

Питер рассказал, что эти пули разрывают ткани и сосуды и наносят значительный ущерб через болевой шок.

Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, которые использовали бойцы ВСУ. В их числе — мины ПФМ-1 «Лепесток».

