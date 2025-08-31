РИА Новости: ВСУ применяют запрещенные самораскрывающиеся пули

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют запрещенные Женевской конвенцией «самораскрывающиеся» пули, наносящие повышенные повреждения внутренним органам человека. Об этом РИА Новости заявил командир медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным Питер.

По его словам, на таких пулях сделаны насечки, и они раскрываются «как розочка», нанося повреждения. «Большее повреждение тканей и структур, которые находятся на глубине. Привезли. Обширные дефекты тканей вызывает, во-первых, этот ранящий снаряд», — сообщил военный хирург.

Питер рассказал, что эти пули разрывают ткани и сосуды и наносят значительный ущерб через болевой шок.

Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, которые использовали бойцы ВСУ. В их числе — мины ПФМ-1 «Лепесток».