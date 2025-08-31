ВС России начали применять FPV-дроны в зоне СВО

Российские войска применили FPV-дроны в зоне СВО

Российские войска начали использовать FPV-дроны в глубине Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка». Первый случай зафиксирован в районе села Покровское, расположенного примерно в 20 километрах от российских позиций.

Там был задействован беспилотник-«матка» — крупный носитель, выпускающий сразу три-четыре FPV-дрона для атаки отдельных целей.

По данным источника, главная трудность для ВСУ связана с тем, что на ключевых маршрутах практически отсутствуют средства защиты: в населенных пунктах и на дорогах не хватает сеток, навесов и укрытий от беспилотников. В результате под ударом оказываются и военная техника, и гражданская инфраструктура.

