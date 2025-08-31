Назван срок появления боевых лазеров в зонах военных действий

Военный эксперт Живов: Лазеры могут появиться на фронте в перспективе трех лет

На данном этапе лазерное оружие применяется только в экспериментальном порядке, но в перспективе трех лет возможно его широкое применение на фронте, считает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он пришел к выводу, что за лазерным оружием будущее, но ему необходимо много энергии, что мешает создать мобильную версию.

«На данный момент лазерное оружие применяется только в экспериментальном порядке. Чаще всего не на фронте, а на пунктах изучения возможностей и апробации того или иного оружия. Знаю, что в Китае есть уже серийные образцы различных лазерных установок. В первую очередь, конечно, это установки для борьбы с БПЛА. У нас сейчас в экспериментальном порядке ведется разработка бытовых лазеров малой мощности», — сказал Живов.

Он пояснил, что в России разрабатываются лазерные установки малой мощности для борьбы с дронами противника. Одни нужны, чтобы подавить каналы управления и трансляцию видеосигнала, другие — чтобы перерезать оптоволоконные нити, добавил специалист.

В целом, я считаю, что за лазерами, безусловно, будущее, но лазерному оружию любому нужны высокие источники мощности. С этим как раз основная проблема. То есть, если стационарный лазер, который питается от какого-то мощного генератора на базе машины или внедорожника, еще возможно реализовать, то мобильный переносной лазер, который питается от батарейки, не будет иметь достаточной мощности, чтобы за долю секунды прожечь тот или иной объект Алексей Живов военный эксперт

Он заключил, что лазеры начали все чаще апробировать в зоне специальной военной операции (СВО) и вполне вероятно, что эта технология появится в обозримом будущем на фронте. По его оценке, такая технология может появится в перспективе трех лет.

Ранее работу российского боевого лазера показали на видео. На кадрах заметно, как луч прожигает дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины FP-1, после чего беспилотник взрывается.

