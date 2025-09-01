73-летняя женщина отправилась с группой туристов в горы и сорвалась вниз у них на глазах

DM: 73-летняя туристка не выжила во время похода в парке Глейшер в США

Пожилая женщина не выжила во время похода в горах США. Об этом сообщило издание Daily Montanan (DM).

По данным источника, инцидент произошел 27 августа в национальном парке Глейшер в штате Монтана. 73-летняя Дайан Банкер из Маскатина, штат Айова, отправилась с большой группой туристов в поход по живописной тропе Хайлайн. Около 11 часов утра Банкер споткнулась у края тропы и сорвалась на глазах у других путешественников.

Туристка пролетела около 450 футов (137 метров) и получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело обнаружил экипаж спасательного вертолета, который доставил останки в загон для лошадей Апгар, затем их передали сотрудникам полиции для медэкспертизы и расследования.

