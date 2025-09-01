Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

Афганистан обратился к России за помощью после разрушительного землетрясения, унесшего сотни жизней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента по Афганистану Замира Кабулова.

Кабул попросил Москву помочь с устранением последствий стихийного бедствия. По словам Кабулова, МЧС России начало работу над задачей.

Представитель президента добавил, что сейчас неизвестно, пострадали ли во время землетрясения россияне, однако вероятность, что граждане страны были в эпицентре, мала.

Землетрясение произошло в ночь на 1 сентября. Подземные толчки зарегистрировали в горной провинции Кунар, в 30 километрах от города Джелалабад, на границе с Пакистаном. Магнитуда достигла 6, ущерб понесли несколько округов. Ранее сообщалось, что жертвами стали 800 человек.