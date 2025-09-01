Спорт
13:52, 1 сентября 2025Спорт

«Байер» уволил главного тренера спустя три матча после назначения

«Байер» уволил главного тренера Эрика Тен Хага спустя три матча после назначения
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Руководство леверкузенского футбольного клуба «Байер» уволило главного тренера Эрика Тен Хага. Об этом говорится на сайте немецкой команды.

«Решение было для нас непростым. Никто не хотел идти на этот шаг. Однако последние несколько недель показали, что построить новую успешную команду в таких условиях невозможно», — сказал спортивный директор клуба Симон Рольфес, отметив, что они намерены сделать все для развития команды.

Тен Хаг возглавил «Байер» 1 июля 2025 года. Всего под его руководством клуб провел три матча. Изначально контракт со специалистом был рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо объявил об уходе из клуба. Под его руководством «Байер» стал победителем чемпионата Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

