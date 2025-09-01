Путешествия
07:32, 1 сентября 2025Путешествия

Блогерша описала бизнес-зал аэропорта Турции фразой «русский "Макдональдс"»

Алина Черненко

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Российская путешественница Светлана Шинковская побывала в бизнес-зале аэропорта турецкой Антальи и описала его фразой «превратился в русский "Макдональдс"». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Блокнот путешественника» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что ассортимент блюд в бизнес-зале напомнил ей ресторан быстрого питания — посетителям предлагались на выбор картофель «по-деревенски», наггетсы и трубочки из теста с сыром. «Хорошо, что в витринах холодильника были овощи: огурцы, помидоры, морковь, салат и кукуруза. Хоть немного "освежить" фастфуд», — отметила россиянка.

Из напитков пассажирам были доступны газировка, простая вода, чай, кофе и соки. Алкоголя путешественница на витринах не заметила.

Блогерша также рассказала, что примерно 95 процентов посетителей бизнес-зала воздушной гавани курортного города были русскоговорящие.

«Неужели в других странах нет никаких программ, позволяющих пассажирам за недорого или бесплатно сюда попасть? А за свой счет прагматичные европейцы не спешат лакомиться наггетсами. И я их прекрасно понимаю, 90 долларов (около 7,2 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») с человека это, конечно, не стоит», — заключила автор, которая получила доступ в бизнес-зал от российского банка.

Ранее другая россиянка побывала в бизнес-зале аэропорта Ставрополя и оказалась разочарована качеством предлагаемых гостям блюд. За 15 тысяч рублей пассажирке с ребенком подали тарелки с двумя маленькими кусочками сосиски, кусочком сыра, несколькими кусочками картофеля и двумя печеньями.

    Все новости