РИА Новости: Испугавшийся боец ВСУ открыл огонь, помешав сослуживцам сдаться

Испугавшийся российских военных боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь, помешав сослуживцам сдаться в плен. Об этом заявил снайпер 57-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Морячок в беседе с РИА Новости.

По его словам, в лесополосе была замечена группа бойцов ВСУ, состоящая в том числе из мобилизованных стариков.

«Они пытались сдаться, но в данный момент, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем», — рассказал Морячок.

Снайпер подчеркнул, что российских солдат учат в любых стрессовых ситуациях контролировать свои эмоции.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Костышак рассказал, что был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов), однако отказался воевать.