Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 1 сентября 2025Экономика

Европейский центробанк предупредил о серьезной опасности

Лагард: Потеря независимости ФРС представляет серьезную опасность для мира
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Если Федеральная резервная система (ФРС) США лишится независимости, то это создаст серьезную опасность для всего мира. Об этом предупредила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало агентство Bloomberg.

Впрочем, как полагает шеф европейского ЦБ, президенту США Дональду Трампу будет непросто взять под контроль американский регулятор. Эту точку зрения она обосновала правовыми прецедентами, которые мешают главе Белого дома отстранять от должности руководство ФРС.

Однако, если Трамп все-таки сумеет добиться этой цели, то и американская экономика, и мировая будут в серьезной опасности. Под вопросом окажутся стабильность экономики США, что, естественно, не обойдется без последствий для остального мира.

Во второй половине августа президент США Дональд Трамп призвал одну из управляющих ФРС Лизу Кук уйти в отставку на фоне данных о том, что она могла «фальсифицировать банковские документы и записи о недвижимости для получения более выгодных условий кредита, потенциально совершив ипотечное мошенничество».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    Россиянину изуродовали лицо и проломили череп

    Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией

    Носить мусульманские головные уборы запретили в школах еще одного российского города

    Тина Канделаки вышла в свет с часами за миллионы рублей

    Продажи смартфонов в России неожиданно упали

    Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

    Российский ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

    «Байер» уволил главного тренера спустя три матча после назначения

    Путин рассказал об обгоняющих среднемировые темпах роста экономики стран ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости