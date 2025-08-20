Трамп выступил с новым требованиям по поводу отставок в ФРС

Трамп призвал одну из управляющих ФРС Лизу Кук уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп призвал одну из управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук уйти в отставку на фоне данных о том, что она могла «фальсифицировать банковские документы и записи о недвижимости для получения более выгодных условий кредита, потенциально совершив ипотечное мошенничество». Как пишет Bloomberg, такие предположения содержатся в письме главы Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулте к Минюсту о необходимости расследовать ситуацию с ипотечными кредитами Кук.

По данным чиновника, Кук взяла ипотеку в штате Мичиган, заявив, что минимум год будет жить там, спустя две недели она якобы взяла еще одну ипотеку в Джорджии с таким же утверждением, но позднее попыталась сдать недвижимость в аренду.

Агентство констатирует, что новое требование об отставках в ФРС выглядит как эпизод борьбы Трампа за контроль над ФРС, а уход Кук способен «изменить баланс» в руководстве Федрезерва. Трамп прямо заявляет, что поддержит преемника покидающего пост в 2026 году главы ФРС Джерома Пауэлла только в том случае, если тот согласится со снижением процентных ставок.

Сам Пауэлл находится в последние месяцы под огнем нещадной критики президент США, регулярно требующего отставки чиновника. Трамп называет его крупным неудачником, злым и глупым, а также «опоздавшим» и неудачником. Глава Соединенных Штатов призывает сместить его, собирается с ним судиться и обвиняет в излишних тратах на ремонт зданий Федрезерва.