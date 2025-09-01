Футболист клуба РПЛ рассказал о прочитанных книгах

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков рассказал, что прочитал всю русскую классику

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о прочитанных книгах. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам футболиста клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), он года два ничего не читал, но до этого прочел всю русскую классику. «Наверстывал то, что не успел в школе. Перечитал все. "Братья Карамазовы" зашли. Даже "Войну и мир". Страшное дело — жена говорила, что не надо, там описание природы по 30 страниц», — заявил Песьяков.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил уровень образованности известных игроков. «Величайшие футболисты в мире максимум прочитали 2-3 книги, поверьте мне. Но от этого они не стали менее популярными!» — сказал он.

Песьяков выступает за «Крылья Советов» с 2024 года. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в РПЛ, в которых пропустил 14 мячей.