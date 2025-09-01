Иностранным агентам полностью запретили заниматься образованием россиян

С 1 сентября иноагенты не смогут заниматься просветительской работой в РФ

В России с 1 сентября 2025 года иностранные агенты не смогут заниматься просветительской работой в стране и участвовать в управлении государственных корпораций. Изменения были внесены в федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и в Кодекс об административных правонарушениях, пишет РИА Новости.

Так, с 1 сентября иноагентам (в том числе организациям-иноагентам) запретили заниматься просветительской деятельностью. Ранее запрет касался лишь просвещения в отношении несовершеннолетних.

Помимо этого, запрещается включать иноагентские некоммерческие организации в реестр социально ориентированных НКО. Также запрещается выделение муниципальной финансовой помощи иноагентам. Закон подразумевает и запрет на участие иностранных агентов в управлении госкорпораций.

Ранее в Крыму рекомендовали запретить уличным музыкантам исполнение песен артистов, признанных иностранными агентами. Как считает председатель Госсовета Владимир Константинов, запрет также необходимо распространить на творчество граждан других государств, которые негативно высказывались о России.

В начале июня в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам создавать юрлица для распространения информации в России.