Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:40, 1 сентября 2025Наука и техника

«Калашников» оценил пригодность нового АК-12 для зачистки городов

«Калашников»: Новый автомат АК-12 готов к зачистке объектов городской застройки
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников»»

Новый автомат АК-12 готов к всесуточному использованию, в частности, для зачистки объектов городской застройки. С такой оценкой в Telegram выступил концерн «Калашников».

В компании прокомментировали видео Минобороны России, на котором показана тренировка бойцов группировки «Восток» с 5,45-миллиметровыми АК-12 образца 2023 года по зачистке объектов городской застройки.

По данным концерна, эргономичность нового АК-12 в сложных климатических условиях при физической усталости позволяет выполнять повороты, развороты, смещения, перемещения, смену изготовок и другие манипуляции, а установка разнообразных прицелов делает оружие всесуточным.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

В августе госкорпорация «Ростех» заметила, что российские автоматы АК-12, которые используют для борьбы с малыми дронами в зоне специальной военной операции, обладают сравнимой с лучшими мировыми аналогами точностью.

В июне концерн сообщил о том, что передал Вооруженным силам России новую партию модернизированных АК-12.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с главой Еврокомиссии сажали по бумажным картам. В этом обвинили Россию. Что произошло?

    Одна модель сумки стала модной у мужчин

    Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

    Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

    Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

    Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

    Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

    Учения с военными США начались у границы России

    Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

    В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости