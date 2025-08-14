«Ростех» сравнил точность АК-12 с мировыми аналогами

«Ростех»: АК-12 сравним с лучшими штурмовыми винтовками мира по точности

Российские автоматы АК-12, которые используют для борьбы с малыми дронами в зоне СВО, обладают сравнимой с лучшими мировыми аналогами точностью. Эффективность российского оружия оценила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Компания обратила внимание на ролик, демонстрирующий поражение дронов огнем из АК-12. «АК-12 имеет высокую кучность стрельбы — отклонение пули от траектории полета на дальности 100 метров составляет не более 5-6 сантиметров. Это на уровне самых точных штурмовых винтовок мира. При этом автомат имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» подчеркнули, что АК-12 позволяет реализовать мастерство стрелка. Отмечается, что немалую роль в показанном эпизоде сыграл прибор ночного видения. Автомат оснащен штатными планками Пикатинни, которые позволяют устанавливать различные прицельные приспособления.

В июне Вооруженным силам России передали новую партию модернизированных автоматов Калашникова АК-12. Усовершенствованные автоматы образца 2023 года появились после изучения предложений военных.