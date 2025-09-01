Критик назвал хиты Пугачевой низкопробной похабщиной

Критик Полупанов назвал хиты певицы Аллы Пугачевой низкопробной похабщиной

Музыкальный критик Владимир Полупанов оценил популярные композиции эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его цитирует «Абзац».

Собеседник издания подчеркнул, что на пике своей популярности Пугачева «сочетала высокий стиль с низкопробной похабщиной». По его словам, некоторые композиции артистки созданы для исполнения в кабаках. Примерами похабных песен, которые заказываются публикой «под рюмочку», критик считает хиты «Мадам Брошкина» и «Девочка секонд-хенд».

«Все свои лучшие хиты Пугачева исполнила в 1970-е и 1980-е. Позже было только хуже. Особенно это касается ее сегодняшних песен», — подытожил Полупанов.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Пугачеву никто не выгонял из России, она может вернуться в страну в любой момент. Он добавил, что для возобновления концертной деятельности артистке нужно добиться прощения у русского народа.