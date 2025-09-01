Культура
13:07, 1 сентября 2025Культура

Критик назвал хиты Пугачевой низкопробной похабщиной

Критик Полупанов назвал хиты певицы Аллы Пугачевой низкопробной похабщиной
Ольга Коровина

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Музыкальный критик Владимир Полупанов оценил популярные композиции эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его цитирует «Абзац».

Собеседник издания подчеркнул, что на пике своей популярности Пугачева «сочетала высокий стиль с низкопробной похабщиной». По его словам, некоторые композиции артистки созданы для исполнения в кабаках. Примерами похабных песен, которые заказываются публикой «под рюмочку», критик считает хиты «Мадам Брошкина» и «Девочка секонд-хенд».

«Все свои лучшие хиты Пугачева исполнила в 1970-е и 1980-е. Позже было только хуже. Особенно это касается ее сегодняшних песен», — подытожил Полупанов.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Пугачеву никто не выгонял из России, она может вернуться в страну в любой момент. Он добавил, что для возобновления концертной деятельности артистке нужно добиться прощения у русского народа.

