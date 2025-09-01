Забота о себе
Курильщиков предупредили о дефиците одного витамина

Нарколог Исаев: У курильщиков витамин С расходуется быстрее
Екатерина Улитина
Фото: Unsplash

У курильщиков уровень витамина С заметно ниже, чем у некурящих людей, рассказал врач-психиатр и нарколог, Руслан Исаев. О неочевидной опасности вредной привычки он предупредил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Исаева, витамин С является ключевым антиоксидантом, который нейтрализует свободные радикалы. У курильщиков этот витамин расходуется быстрее, так как продукты горения табака вызывают выраженный оксидативный стресс. Помимо этого, из-за курения ускоряется метаболизм аскорбиновой кислоты и ускоряется ее выведение из организма.

Учитывая это, нарколог рекомендовал курильщикам увеличить суточную дозу витамина С примерно на 35 миллиграммов, чтобы предотвратить дефицит. Однако врач подчеркнул, что даже при нормальном уровне витаминов курение будет вредить здоровью. Он объяснил, что витамин С компенсирует ускоренное расходование запасов, но не нейтрализует разрушительное воздействие табака на легкие и сердце.

Ранее желающим бросить курить дали совет по правильному питанию в первые дни без сигарет. Руководительница отдела фармацевтической помощи в PromoFarma by DocMorris Мар Сантамария посоветовала не пить алкоголь, кофе и не есть фастфуд.

