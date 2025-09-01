Лолита заявила о поджоге квартиры организатора ее концерта

Певица Лолита заявила, что организатору ее концерта Грановскому подожгли дверь

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила о поджоге двери организатора ее концерта в Санкт-Петербурге. Об этом артистка рассказала в Telegram-канале.

Выступление Лолиты в Санкт-Петербурге состоится 16 ноября в Большом концертном зале «Октябрьский». По словам певицы, все билеты на шоу уже распроданы, однако мошенники стали перепродавать часть билетов по завышенным ценам. Артистка сообщила, что после попытки разобраться со злоумышленниками организатор концерта Игорь Грановский обнаружил, что дверь его квартиры подожгли.

«Есть проблемы, есть претензии — предъявляйте их мне. За Грановского пасть порву», — добавила Милявская.

Ранее сообщалось, что Лолита расплакалась после своего выступления на фестивале «Новая волна» в Казани. Исполнительница хита «На Титанике» заявила, что спела фальшиво и не могла собраться.