Мантуров пообещал не оставить в беде работников российского автопрома

Мантуров: В РФ работают над альтернативной занятостью работников автозаводов

Российские власти и профильные ведомства в настоящее время работают над альтернативной занятостью работников автозаводов на фоне перехода ряда крупных предприятий отрасли на сокращенную рабочую неделю. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

У работников автопрома должны быть варианты с альтернативной занятостью в «высвободившиеся» дни, отметил он. В правительстве прорабатывают этот вопрос, пояснил Мантуров. Подобные меры необходимы, чтобы нивелировать потери в доходах сотрудников автозаводов, резюмировал первый вице-премьер.

Главным приоритетом здесь станет сохранение рабочих коллективов, подчеркнул он. Отрасль не должна потерять опытных высококвалифицированных специалистов. Чтобы избежать подобных рисков, добавил Мантуров, правительство и профильные ведомства будут тщательным образом следить за сохранением всех социальных гарантий сотрудников.

О планах перейти осенью на сокращенную рабочую неделю ранее объявили ряд крупных автозаводов. О подобных намерениях, в частности, заявили в ГАЗе и ЛиАЗе. Руководство «КамАЗа», в свою очередь, даже собиралось ограничиться не четырьмя, а тремя рабочими днями в неделю, но потом все же отказалось от подобной инициативы. Перейти на сокращенную рабочую неделю крупных игроков отрасли вынудил ряд факторов, включая резкое падение продаж машин в России, увеличение издержек, неблагоприятная рыночная конъюнктура. На этом фоне в РФ заговорили об угрозе усиления скрытой безработицы.