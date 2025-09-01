Силовые структуры
16:05, 1 сентября 2025Силовые структуры

Мать и сын стали жертвами резни в собственном доме в российском регионе

В Крыму мужчину заподозрили в убийстве матери и младшего брата
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ

В Крыму 27-летнего жителя села Войково заподозрили в расправе над матерью и младшим братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, утром 29 августа в частном доме между членами семьи произошел конфликт, во время которого старший сын схватился за нож. Он нанес потерпевшим несколько ударов в область головы и тела, которые оказались несовместимы с жизнью.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом россиян и избили их.

