Экономика
11:19, 1 сентября 2025Экономика

Москвичам озвучили сроки продолжения лета

Синоптик Тишковец: Метеорологическое лето в России продлится еще две недели
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Метеорологическое лето в Москве будет длиться до середины сентября. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, среднемесячная температура воздуха наступившего сентября в средней полосе России на 1-2 градуса превысит климатическую норму. Ожидается и дефицит осадков: он может составить 20-40 процентов.

Особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на пять градусов выше нормы. Общее количество осадков будет отставать от климатического графика в 2-3 раза и не превысит 1/5 от месячного объема. Такой прогноз указывает на большое количество теплых дней без осадков и на затяжное бабье лето.

Третья и четвертая недели сентября станут похожими на осень, предупредил синоптик. Температурный фон понизится и приблизится к норме, которая в Москве для сентября составляет плюс 7,1 градуса ночью и плюс 15,4 днем. По количеству осадков погода также приблизится к норме — 66 миллиметрам влаги за месяц.

Таким образом, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится ниже плюс 15 градусов, которая по многолетним наблюдениям, как правило, должна наступать в столице 2 сентября, придет только во второй половине текущего месяца, подытожил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплый сентябрь ожидается практически на всей территории Европейской части России, до Урала.

