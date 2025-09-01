Россия
12:48, 1 сентября 2025Россия

Москвичку оштрафовали за репост высмеивающего Гитлера постера

Жительницу Москвы оштрафовали за репост высмеивающего Гитлера постера
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Жительницу Москвы оштрафовали за репорт высмеивающего Третий рейх постера. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Москвичка сделала репост постера к мультфильму «Лицо Фюрера», произведенного студией Уолта Диснея в 1942 году. На постере Дональд Дак бросает в лицо карикатурному Адольфу Гитлеру томат. При этом на месте второго глаза у Гилтера — свастика. Вероятно, это и стало причиной внимания к россиянке со стороны правоохранителей.

Всего в отношении женщины было возбуждено семь дел, предусматривающих ответственность за публичную демонстрацию нацистской символики. Москвичке назначен штраф на сумму 13,5 тысячи рублей.

Ранее в аналогичной ситуации оказался житель Москвы, которому выписали 11 штрафов за публикации в сети. Мужчина публиковал экстремистские материалы с 2022 года, в том числе — изображение свастики.

