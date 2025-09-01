Москвичам дали прогноз погоды на первую неделю сентября

Синоптик Вильфанд: До 8 сентября в Москве ожидается около плюс 20 градусов

Вплоть до выходных погода в Москве будет теплой, с небольшой аномалией. Какой выдастся первая неделя сентября, агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, всю неделю, с 1 по 8 сентября, столбики термометров будут держаться около отметки в плюс 20 градусов.

В понедельник, День знаний, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов. Однако во вторник ожидается некоторое похолодание, до плюс 17-20 градусов. Тем не менее температура все еще будет превышать норму на 2-3 градуса, подчеркивает Вильфанд. В последующие дни аномалия сохранится: температура будет обгонять норму на 1-2 градуса, а к выходным выйдет на прежние 2-3 градуса. Кроме того, как отмечает метеоролог, в Москве будут идти слабые кратковременные дожди.

Настоящее бабье лето в начале месяца прогнозирует и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В первые дни сентября, по его словам, над Москвой «проскользнет холодный атмосферный фронт», но вскоре в городе вновь распогодится.