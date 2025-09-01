На бывшего премьера Чехии напали на митинге и ударили по голове

ČTK: Бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша доставили в больницу

На предвыборном митинге своего оппозиционного движения ANO (Акция недовольных граждан) бывший премьер Чехии Андрей Бабиш был ударен по голове металлическим предметом. Об этом сообщили информационному агентству ČTK, передает ТАСС.

«На Андрея Бабиша было совершено нападение во время предвыборного митинга. Кто-то ударил его сзади металлическим предметом по голове. После этого он уехал в больницу за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

По информации новостного портала Novinky, нападавший нанес политику удар костылем. Инцидент случился в селе Добра на северо-востоке страны.

Депутат нижней палаты парламента от партии ANO Алеш Юхелка сообщил, что Бабиш находится в больнице города Фридек-Мистек, где ему сделали рентген. Он выразил надежду, что с ним все будет хорошо. Юхелка подтвердил, что экс-премьера несколько раз ударили по голове костылем.

Ранее Бабиш назвал нереалистичным увеличение расходов на оборону до пяти процентов от ВВП. «Я политик, работающий для чешского народа, и мы не подчиненные, и, может, кто-то должен объяснить [президенту США Дональду] Трампу, что 5 процентов — это нереально», — отметил он.