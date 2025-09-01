Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 1 сентября 2025Мир

На бывшего премьера Чехии напали на митинге и ударили по голове

ČTK: Бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша доставили в больницу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

На предвыборном митинге своего оппозиционного движения ANO (Акция недовольных граждан) бывший премьер Чехии Андрей Бабиш был ударен по голове металлическим предметом. Об этом сообщили информационному агентству ČTK, передает ТАСС.

«На Андрея Бабиша было совершено нападение во время предвыборного митинга. Кто-то ударил его сзади металлическим предметом по голове. После этого он уехал в больницу за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

По информации новостного портала Novinky, нападавший нанес политику удар костылем. Инцидент случился в селе Добра на северо-востоке страны.

Депутат нижней палаты парламента от партии ANO Алеш Юхелка сообщил, что Бабиш находится в больнице города Фридек-Мистек, где ему сделали рентген. Он выразил надежду, что с ним все будет хорошо. Юхелка подтвердил, что экс-премьера несколько раз ударили по голове костылем.

Ранее Бабиш назвал нереалистичным увеличение расходов на оборону до пяти процентов от ВВП. «Я политик, работающий для чешского народа, и мы не подчиненные, и, может, кто-то должен объяснить [президенту США Дональду] Трампу, что 5 процентов — это нереально», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Начался суд над врачами по делу о продаже младенцев в Китай

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    На бывшего премьера Чехии напали на митинге и ударили по голове

    В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП

    Арестован один из заметных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани

    Российские операторы БПЛА пленили украинскую военную

    Мужчина пошел в туалет и нашел в унитазе королевского питона

    Покалеченную в Дубае украинскую модель уличили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, которых она обвинила в насилии

    Ослепшей женщине пересадили часть зуба в глаз и вернули зрение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости