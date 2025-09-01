В Германии призвали НАТО к осторожности из-за учений России

Брейер: Маневры НАТО на Балтике пересекаются с российскими учениями в Белоруссии

НАТО надо быть предельно осторожным и сдержанным, поскольку этапы учений Североатлантического альянса Quadriga-2025 на Балтике пересекаются с российскими маневрами «Запад-25» в Белоруссии, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Генинспектор бундесвера Карстен Брейер заявил, что НАТО не надо обострять ситуацию на международной арене.

«Этапы Quadriga по времени пересекаются с российскими учениями "Запад" в Белоруссии. Мы хотим сдерживать, а не обострять», — призвал политик в Германии.

Ранее стало известно, что штаб командования сухопутных войск НАТО начал работу вблизи границы с Россией.