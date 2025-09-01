Названы организаторы расправы над принцессой Дианой

Эксперт по британской королевской семье Том Сайкс назвал британские спецслужбы организаторами расправы над принцессой Дианой. Об этом сообщает издание Daily Beast.
31 августа 1997 года принцесса Диана и миллиардер Доди Аль-Файед попали в смертельную автокатастрофу в Париже. Считается, что перед этим за их машиной гнались папарацци. Нетрезвый водитель Дианы пытался оторваться от них на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в опору моста.
По мнению Сайкса, в официальном объяснении слишком много нестыковок. Ему кажется странным, что у водителя был аномально высокий уровень угарного газа в крови, все десять камер видеонаблюдения в районе аварии оказались отключены или направлены в другую сторону, а тело Дианы спешно забальзамировали всего через несколько часов после произошедшего.
Еще одна деталь, которая привлекла внимание Сайкса, связана с автомобилем Fiat Uno, который столкнулся с машиной принцессы непосредственно перед катастрофой. По официальной версии, им управлял один из папарацци — фотограф Джеймс Энденсон. Подтвердить это невозможно, потому что в 2000 году его останки нашли в сгоревшем автомобиле. Причиной смерти сочли самоубийство.
Сайкс подозревает, что фотограф ни при чем, и в действительности за рулем Fiat Uno сидел агент британских спецслужб. По его мнению, он специально столкнулся с автомобилем Дианы, чтобы направить его в опору моста.
Есть очень разные мнения по поводу того, кто именно отдал приказ об убийстве. Мохаммед Аль-Файед, как известно, винил принца Филиппа. Я же склоняюсь к мнению тех, кто утверждает, что наиболее вероятным подозреваемым является влиятельная группа инсайдеров в британских спецслужбах, которые, возможно, устранили Диану, не консультируясь и не испрашивая одобрения у членов королевской семьи. Они полагали, что Диана представляла собой серьезную угрозу для монархии и истеблишмента вообще
Ранее сообщалось, что бывший телохранитель принцессы Дианы Алан Макгрегор считал ее жертвой покушения. По его мнению, из-за недостаточных мер безопасности в отеле, где она остановилась, у злоумышленников имелся доступ к ее машине.