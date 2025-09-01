Из жизни
04:00, 1 сентября 2025Из жизни

Названы организаторы расправы над принцессой Дианой

Королевский эксперт Том Сайкс: принцессу Диану убили британские спецслужбы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jim Bourdier / AP

Эксперт по британской королевской семье Том Сайкс назвал британские спецслужбы организаторами расправы над принцессой Дианой. Об этом сообщает издание Daily Beast.

31 августа 1997 года принцесса Диана и миллиардер Доди Аль-Файед попали в смертельную автокатастрофу в Париже. Считается, что перед этим за их машиной гнались папарацци. Нетрезвый водитель Дианы пытался оторваться от них на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в опору моста.

По мнению Сайкса, в официальном объяснении слишком много нестыковок. Ему кажется странным, что у водителя был аномально высокий уровень угарного газа в крови, все десять камер видеонаблюдения в районе аварии оказались отключены или направлены в другую сторону, а тело Дианы спешно забальзамировали всего через несколько часов после произошедшего.

Еще одна деталь, которая привлекла внимание Сайкса, связана с автомобилем Fiat Uno, который столкнулся с машиной принцессы непосредственно перед катастрофой. По официальной версии, им управлял один из папарацци — фотограф Джеймс Энденсон. Подтвердить это невозможно, потому что в 2000 году его останки нашли в сгоревшем автомобиле. Причиной смерти сочли самоубийство.

Сайкс подозревает, что фотограф ни при чем, и в действительности за рулем Fiat Uno сидел агент британских спецслужб. По его мнению, он специально столкнулся с автомобилем Дианы, чтобы направить его в опору моста.

Есть очень разные мнения по поводу того, кто именно отдал приказ об убийстве. Мохаммед Аль-Файед, как известно, винил принца Филиппа. Я же склоняюсь к мнению тех, кто утверждает, что наиболее вероятным подозреваемым является влиятельная группа инсайдеров в британских спецслужбах, которые, возможно, устранили Диану, не консультируясь и не испрашивая одобрения у членов королевской семьи. Они полагали, что Диана представляла собой серьезную угрозу для монархии и истеблишмента вообще

Том Сайкс

Ранее сообщалось, что бывший телохранитель принцессы Дианы Алан Макгрегор считал ее жертвой покушения. По его мнению, из-за недостаточных мер безопасности в отеле, где она остановилась, у злоумышленников имелся доступ к ее машине.

