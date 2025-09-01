Забота о себе
07:00, 1 сентября 2025Забота о себе

Названы ускоряющие похудение позы в сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

Чтобы похудеть от секса, половой акт должен продолжаться не менее 30 минут, заявила секс-коуч Эмма Хьюитт. В каких именно позах вес уходит быстрее, она рассказала изданию New York Post.

По словам Хьюитт, что большое количество энергии тратится в позе «маслобойка». Это довольно необычная поза, в которой женщина ложится на спину, поднимает бедра и ноги, а стопы тянет к голове. Мужчина в это время присаживается сверху для проникновения. Секс-коуч посчитала, что в такой позиции мужчина тратит более 200 килокалорий, а женщина — более 100.

Чуть меньше энергии тратится в позе «тачка», продолжила она. Для ее выполнения партнерша должна упереться локтями в пол, а партнер — встать сзади и поднять ее ноги так, чтобы они обхватили его бедра.

Более привычными, но от этого не менее эффективно сжигающими калории вариантами Хьюитт назвала секс в позициях стоя или по-собачьи. По ее словам, мужчина в этом положении тратит чуть менее 200 килокалорий, а женщина — около 100.

Ранее издание Men's Health опубликовало наиболее удачные позы для орального секса. Одной из наиболее чувственных была признана позиция «Дэвид Копперфильд».

    Все новости