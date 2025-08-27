Раскрыты лучшие позы для орального секса

Эксперты по сексу раскрыли список лучших поз для куннилингуса. Технику их выполнения опубликовало издание Men's Health.

По словам специалистов, яркий оргазм от оральных ласк женщине гарантирован в позиции «Дэвид Копперфильд». Для ее выполнения необходимо подложить подушку под бедра партнерши и поднять ее таз таким образом, чтобы ступни оказались на плечах мужчины. «В этом положении можно слегка надавить на живот женщины. Это поможет обнажить клитор из-под капюшона», — говорится в статье.

Отмечается, что поза «Дэвид Копперфильд» позволяет напрямую стимулировать клитор, что не всегда бывает приятно. Поэтому начинать оральный секс лучше с более мягких ласк, например, в позиции «закрыто». «Женщина сводит ноги, а партнер стимулирует половые губы и другие области вокруг клитора. В этой позе можно разогреться, прежде чем перейти к более интенсивным ласкам», — дали совет специалисты.

Совсем другие ощущения можно получить в позе «жулик». Для ее выполнения рекомендуется подложить под бедра партнерши подушку. Мужчина должен использовать рот, чтобы всосать половые губы и клитор, после чего ему надо начать совершить вращательные движения головой из стороны в сторону.

Ранее секс-коуч Кеннет Плэй назвала идеальную позу для мужчин с маленьким пенисом. По ее словам, позиция «Мостик» гарантирует глубокое проникновение.