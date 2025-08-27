Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 27 августа 2025Забота о себе

Раскрыты лучшие позы для орального секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Эксперты по сексу раскрыли список лучших поз для куннилингуса. Технику их выполнения опубликовало издание Men's Health.

По словам специалистов, яркий оргазм от оральных ласк женщине гарантирован в позиции «Дэвид Копперфильд». Для ее выполнения необходимо подложить подушку под бедра партнерши и поднять ее таз таким образом, чтобы ступни оказались на плечах мужчины. «В этом положении можно слегка надавить на живот женщины. Это поможет обнажить клитор из-под капюшона», — говорится в статье.

Отмечается, что поза «Дэвид Копперфильд» позволяет напрямую стимулировать клитор, что не всегда бывает приятно. Поэтому начинать оральный секс лучше с более мягких ласк, например, в позиции «закрыто». «Женщина сводит ноги, а партнер стимулирует половые губы и другие области вокруг клитора. В этой позе можно разогреться, прежде чем перейти к более интенсивным ласкам», — дали совет специалисты.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Совсем другие ощущения можно получить в позе «жулик». Для ее выполнения рекомендуется подложить под бедра партнерши подушку. Мужчина должен использовать рот, чтобы всосать половые губы и клитор, после чего ему надо начать совершить вращательные движения головой из стороны в сторону.

Ранее секс-коуч Кеннет Плэй назвала идеальную позу для мужчин с маленьким пенисом. По ее словам, позиция «Мостик» гарантирует глубокое проникновение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели 50-процентные пошлины против страны БРИКС

    У россиянки забрали детей из-за выпитой на поминках по не вернувшемуся с СВО брату стопки

    Одну из главных достопримечательностей Сахалина закрыли из-за непогоды

    Стало известно о смерти российской школьницы на репетиции к 1 сентября

    Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Медведева

    Жена узнала об измене мужа благодаря аптеке

    Популярного стримера задержали за подлый розыгрыш в магазине

    В МЧС Киргизии допустили увеличение числа погибших на пике Победы

    Нуждающийся в помощи «АвтоВАЗ» задумал собирать автомобили в Киргизии

    71-летняя Любовь Успенская показала видео в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости