Забота о себе
08:30, 11 августа 2025Забота о себе

Мужчинам с маленьким пенисом назвали секс-позу для максимально глубокого проникновения

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Кеннет Плэй и сексолог Бенджамин Голдман назвали мужчинам с маленьким пенисом одну из лучших поз для максимально глубокого проникновения во время полового контакта. Своими рекомендациями они поделились с изданием Men’s Health.

Плэй посоветовала мужчинам с маленьким пенисом попробовать позу «Мостик». Для ее выполнения женщине нужно лечь и приподнять бедра до положения мостика, как в йоге, а мужчина должен встать между ее ног на колени. При необходимости он может поддерживать партнершу за бедра. Если же партнерше сложно удерживать свое тело в таком положении долго, специалисты рекомендовали использовать подушку.

По словам Голдмана, помимо глубокого проникновения, поза «Мостик» упрощает стимуляцию клитора руками или игрушками, что позволит усилить удовольствие и легче довести женщину до оргазма. Она также отлично подходит для орального и анального секса, добавили специалисты.

Ранее секс-коуч Закари Зейн дал совет мужчине, которого неоднократно бросали девушки из-за маленького пениса. Специалист призвал не ставить крест на сексе, поскольку далеко не всем женщинам нравятся большие половые органы.

