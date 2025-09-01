Силовые структуры
15:07, 1 сентября 2025

Нехватка сигарет привела россиянку в полицию

Жительницу Алтая оштрафовали за вызов полиции из-за нехватки сигарет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Жительницу Романовского района оштрафовали на 1500 рублей за ложный вызов полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как установил суд, женщина выпивала вместе со своим сожителем и взрослым сыном, но глубокой ночью у них закончились запасы сигарет. Тогда осужденная придумала необычный способ решения проблемы — она позвонила по номеру экстренной службы «112» и сообщила о вымышленном преступлении.

По ее плану, на место должны были приехать сотрудники правоохранительных органов, у которых она могла бы попросить сигарет. Силовики быстро поняли, что никакого преступления не было, и составили в отношении женщины протокол за ложный вызов.

Вскоре оказалось, что она уже трижды за год привлекалась к ответственности за аналогичные действия.

Ранее в Барнауле наказали пытавшегося справиться с зависимостью мужчину после вызова полицейских.

